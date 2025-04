Lapresse.it - Pena di morte, Amnesty: “1500 esecuzioni nel 2024, il dato più alto dal 2015”

Il numero dia livello globale ha raggiunto nelil livello piùdal, con oltrepersone messe ain 15 Stati. È quanto emerso dal rapporto annuale sulladidiInternational, intitolato Condanne aed. Secondo il rapporto, nelsono state registrate almeno 1518, ilpiùdal, quando se ne contarono almeno 1634. La maggior parte delleè avvenuta in Medio Oriente. Tuttavia, per il secondo anno consecutivo, il numero degli stati che hanno eseguito condanne aè rimasto il più basso mai registrato.I dati noti non includono le migliaia di persone che si crede siano state messe ain Cina, che continua a essere lo stato con il piùnumero dial mondo, così come nella Corea del Nord e in Vietnam, dove si ritiene che ladivenga ancora ampiamente applicata.