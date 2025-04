Pedone investito dalla moto | gravissima una donna di 29 anni

donna di 29 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere stata investita da una moto in via Carlo Bazzi, all’incrocio con viale Toscana. La donna è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze: rianimata, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Il motociclista, un uomo di 28 anni, ha riportato traumi a gambe e braccia ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul luogo dell’incidente, un incrocio regolato da un semaforo, sono in corso i rilievi del sinistro affidati agli agenti di polizia locale di Milano. Ilgiorno.it - Pedone investito dalla moto: gravissima una donna di 29 anni Leggi su Ilgiorno.it Milano, 8 aprile 2025 – Unadi 29è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere stata investita da unain via Carlo Bazzi, all’incrocio con viale Toscana. Laè stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze: rianimata, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Ilciclista, un uomo di 28, ha riportato traumi a gambe e braccia ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul luogo dell’incidente, un incrocio regolato da un semaforo, sono in corso i rilievi del sinistro affidati agli agenti di polizia locale di Milano.

Pedone investito dalla moto: gravissima una donna di 29 anni. Incidente ad Appiano Gentile: soccorse tre persone. Incidente a Santena, coinvolti un camion e una bicicletta: morto ciclista 49enne. Terribile incidente sulla Nomentana, camion investa una donna: è gravissima. Moto investe pedone sulle strisce pedonali, gravissima una donna 82 enne. Auto in retromarcia travolge una donna: è gravissima. Ne parlano su altre fonti

Pedone investito dalla moto: gravissima una donna di 29 anni - Milano, l’incidente in via Carlo Bazzi all’incrocio con viale Toscana. Anche il centauro di 28anni è stato trasportato in ospedale ... (ilgiorno.it)

Imola, pedone investito da una moto in via Pisacane: è grave - L'incidente è avvenuto nei pressi dell’Hotel Olimpia: la vittima ha 70 anni. Alla guida della moto un uomo di 46 anni residente a Imola ... (bolognatoday.it)

Pedone investito da una moto in via Pisacane a Imola, è grave - Imola. L'incidente nella serata di ieri, 26 marzo. Sul posto l'elicottero del 118 per trasportare il ferito, classe 1954 residente a Imola, in ospedale ... (ilnuovodiario.com)