Pedone investito da una moto davanti all’ospedale Niguarda coinvolta anche una 32enne

investito da una motocicletta mentre si trovava vicino al piazzale dell'ospedale Niguarda di Milano. Nell'impatto sarebbe stata coinvolta anche una 32enne. Leggi su Fanpage.it Oggi pomeriggio un 58enne è statoda unacicletta mentre si trovava vicino al piazzale dell'ospedaledi Milano. Nell'impatto sarebbe statauna

Pedone investito da una moto in via Pisacane a Imola, è grave. Schianto tra auto e moto, centauro in ospedale. Poi un pedone investito. Investe il pedone sulle strisce davanti all’auto della polizia: filmato e arrestato.. San Benedetto - Pedone investito da moto sulle strisce in viale dello Sport. Incidente in via Roma, motociclista investe pedone: entrambi sono in ospedale in gravi condizioni. San Benedetto, pedone travolto da una moto in viale dello Sport. Ne parlano su altre fonti

Pedone investito dalla moto: gravissima una donna di 29 anni - La moto che arriva sul rettilineo e supera l'incrocio. Lei che attraversa, viene centrata in pieno e sbalzata a diversi metri di… Leggi ... (informazione.it)

Pedone investito da una moto in via Pisacane a Imola, è grave - Imola. L'incidente nella serata di ieri, 26 marzo. Sul posto l'elicottero del 118 per trasportare il ferito, classe 1954 residente a Imola, in ospedale ... (ilnuovodiario.com)

Pedone investito sulle strisce davanti alla Polizia: arresto immediato per l'automobilista - Leggi l'articolo originale >> Pedone investito sulle strisce davanti alla Polizia: arresto immediato per l'automobilista ... (msn.com)