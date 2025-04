Lettera43.it - Peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, accuse archiviate per Sangiuliano

Il tribunale dei Ministri ha deciso di archiviare ledidinei confronti di Gennaro. Contro l'ex ministro della Cultura era stato il deputato Angelo Bonelli di Avs a presentare un esposto. La Procura di Roma ha quindi aperto un fascicolo e lo ha poi inviato al tribunale, sollecitando l'archiviazione. Come riportato da AdnKronos,ha tirato un sospiro di sollievo: «Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità». E il suo legale, Silverio Sica, ha aggiunto: «Eravamo assolutamente sereni. Credo checon il suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica».