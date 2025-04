Pavia marito e moglie trovati senza vita in casa | L’ha accoltellata e poi si è sparato

Pavia, al confine tra Lomellina e Novarese. Nel pomeriggio, i corpi senza vita di due coniugi, un uomo di 68 anni e una donna di 66, sono stati rinvenuti all'interno della loro abitazione in vicolo Castellazzo.Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe con ogni probabilità di un omicidio-suicidio. I carabinieri della compagnia di Vigevano, accorsi sul posto insieme ai tecnici della scientifica, stanno svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica esatta. Dalle prime analisi, pare che l'uomo abbia accoltellato la moglie in cucina, per poi spostarsi in un locale esterno dell'abitazione — una sorta di gabbiotto — dove si sarebbe tolto la vita con un fucile da caccia, trovato accanto al suo corpo.

