Patto Italia-Olanda nel segno di Vanvitelli | Reggia simbolo della nostra unione

Patto tra Italia ed Olanda nel segno di Vanvitelli. E' quello sancito alla Reggia di Caserta tra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo olandese Caspar Veldkamp nel corso della Tavola Vanvitelli, il tradizionale foro di dialogo tra il nostro Paese e i Paesi Bassi. Il. Casertanews.it - Patto Italia-Olanda nel segno di Vanvitelli: "Reggia simbolo della nostra unione" Leggi su Casertanews.it traedneldi. E' quello sancito alladi Caserta tra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo olandese Caspar Veldkamp nel corsoTavola, il tradizionale foro di dialogo tra il nostro Paese e i Paesi Bassi. Il.

