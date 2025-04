Pattinaggio Valdarno al campionato regionale Fisr | tre atlete brillano a Massa

Pattinaggio Valdarno, che ha partecipato con entusiasmo e determinazione al campionato regionale Fisr di Categoria, svoltosi questa mattina a Massa. A rappresentare la squadra in pista sono state tre promettenti atlete della categoria Giovanissimi.

