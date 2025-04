Patrizia Pellegrino | Valeria Marini? Mi accusa di comprare i follower ma è la prima a farlo

Golssip.it - Patrizia Pellegrino: “Valeria Marini? Mi accusa di comprare i follower, ma è la prima a farlo” Leggi su Golssip.it La showgirl, protagonista di 'Ne vedremo delle belle', ha replicato alle accuse nel salotto di Caterina Balivo

Il botta e risposta a distanza tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini - A La Volta Buona Patrizia Pellegrino replica alle parole di Valeria Marini che ieri a Domenica In ha detto di non sopportarla. Non è mancata poi una risposta anche su Frank Matano … ... (novella2000.it)

Patrizia Pellegrino contro Valeria Marini: «Anche io vivo momenti di fragilità, ma non li porto in studio. Io bulla? Mi aspetto delle scuse» - Patrizia Pellegrino è stata ospite a La volta buona per parlare della sua esperienza a Ne vedremo delle belle. Lo show che vede dieci primedonne in competizione tra loro ha messo a dura ... (leggo.it)

Patrizia Pellegrino: "Valeria Marini? Mi accusa di comprare i follower, ma lei è la prima a farlo" - (Adnkronos) - Continua lo scontro tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini. Tra le due showgirl, protagoniste di 'Ne vedremo delle belle', il nuovo show di Carlo Conti in onda su Rai 1, non scorre buo ... (msn.com)