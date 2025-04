Paternò consegnati i lavori per le nuove mense scolastiche

consegnati i lavori per la realizzazione delle nuove mense scolastiche in quattro istituti comprensivi della città di Paternò. L'intervento rientra nel piano di potenziamento dei servizi scolastici finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Le. Cataniatoday.it - Paternò, consegnati i lavori per le nuove mense scolastiche Leggi su Cataniatoday.it Sono stati ufficialmenteper la realizzazione dellein quattro istituti comprensivi della città di. L'intervento rientra nel piano di potenziamento dei servizi scolastici finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Le.

Paternò, nuovo polo dell’infanzia: consegnati i lavori. Progetto da oltre 2 mln - Consegnati a Paternò alla ditta aggiudicataria i lavori il cantiere per la realizzazione di un nuovo polo dell’Infanzia; un progetto da oltre 2 milioni di euro che amplierà l’offerta educativa con due ... (corrieretneo.it)

Paternò, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della palestra dell’I. C. ‘Lombardo Radice-Virgilio’ - Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta che dovrà eseguire l’intervento i lavori per la messa in sicurezza della palestra dell’I. C. “Lombardo Radice - Virgilio”. Lavori per 52 mila euro. (corrieretneo.it)

Cinquefrondi, consegnati i lavori di manutenzione del Ponte Sciarapotamo - Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria ... l’installazione di nuove barriere dove mancanti e il recupero conservativo dei parapetti del Ponte Sciarapotamo. (strettoweb.com)