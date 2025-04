Universalmovies.it - Paternal Leave | Il trailer del film con Luca Marinelli

Vision Distribution ha rilasciato ilufficiale di, ildiretto da Alissa Jung, con protagonista.Reduce dalla presentazione alla scorsa edizione del Festival di Berlino, ilche segna l’esordio alla regia di Alissa Jung è finalmente pronto ad ottenere il suo spazio nelle sale italiane a partire dal 15 maggio. La pellicola è stata selezionata all’interno della sezione della Berlinale “Generation”.è stato scritto e diretto da Alissa Jung. Il cast, oltre ai due protagonisti, conta la presenza di Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo. L’uscita nelle sale, sotto il marchio Vision Distribution, non è ancora stata ufficializzata.La Trama, prossimo a far parte del cast del videogame Death Stranding 2 da poco annunciato, ininterpreterà il padre biologico di una ragazzina tedesca che non ha mai conosciuto.