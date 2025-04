Pasquetta alle terme | il 21 aprile relax musica e picnic al Mioni Luxury Swim & Spa

Pasquetta diversa dal solito, all’insegna del benessere, della musica e del tempo di qualità da vivere all’aria aperta. Il 21 aprile, il Mioni Luxury Swim & Spa – l’oasi termale adults-only dell’Hotel Mioni Royal San – propone "Pasquetta: Break Open Air", una giornata speciale per festeggiare. Padovaoggi.it - Pasquetta alle terme: il 21 aprile relax, musica e picnic al Mioni Luxury Swim & Spa Leggi su Padovaoggi.it Unadiversa dal solito, all’insegna del benessere, dellae del tempo di qualità da vivere all’aria aperta. Il 21, il; Spa – l’oasi termale adults-only dell’HotelRoyal San – propone ": Break Open Air", una giornata speciale per festeggiare.

Grigliata di Pasquetta alle terme il 21 aprile 2025. Le gare da correre tra Pasqua e il 25 aprile. PASQUA E PASQUETTA 2025 TRA CASTELLI DEL DUCATO, BORGHI, CITTA' D'ARTE. Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, cestini a tema, dj e relax il 21 aprile 2025. Nei castelli dell’Emilia-Romagna: esperienze per tutti!. San Lorenzo Dorsino e Mezzolombardo: un Trentino da scoprire al #TOTA2025. Ne parlano su altre fonti

Grigliata di Pasquetta alle terme - Per una Pasquetta diversa dal solito, immersa nel relax e nella convivialità, l’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme propone un’offerta speciale: piscine termali, Spa, grigliata mista e musica ... (padovaoggi.it)

Cosa fare a Pasqua, Pasquetta e nei ponti d’aprile? 17 idee per un weekend all’insegna del relax e della natura - Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2025? 17 idee per il weekend. Una selezione di mete tra buona cucina, benessere e natura per Pasqua e i ponti d'aprile ... (ilfattoquotidiano.it)

Meteo Pasqua e Pasquetta, le previsioni di Giuliacci: pioggia e freddo, ma c'è ancora speranza - Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta. Che tempo farà nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 aprile? Un'anticipazione sulle previsioni meteo per la prima festa della ... (msn.com)