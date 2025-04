Pasqua porterà tanti turisti ma le defaillance di capitale della cultura scoraggiano i viaggiatori Federalberghi | La città non è pronta

turistico positivo per la città dei Templi che nel primo trimestre dell’anno che la vede capitale italiana della cultura, registra presenze importanti nelle strutture alberghiere. “I primi tre mesi del 2025 – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente provinciale di Federalberghi. Agrigentonotizie.it - Pasqua porterà tanti turisti ma le defaillance di capitale della cultura scoraggiano i viaggiatori, Federalberghi: “La città non è pronta” Leggi su Agrigentonotizie.it Trendco positivo per ladei Templi che nel primo trimestre dell’anno che la vedeitaliana, registra presenze impornelle strutture alberghiere. “I primi tre mesi del 2025 – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente provinciale di

Turismo a Napoli, Pasqua 2025 dei record: fino a maggio atteso un milione di turisti - Altra Pasqua da record per Napoli: tra il 20 aprile e il 4 maggio sono attesi più di un milione di turisti. A rivelarlo il Comune e il motore di ricerca Jetcost. (fanpage.it)

Ponti e Pasqua, antipasto d’estate. La Toscana spera nel tutto esaurito - Tutto dipenderà dal meteo, ma col sole è previsto il pienone in Versilia e Maremma. Sul mare si riapre. In Versilia si spinge il pedale dell’ottimismo: “Allo stato attuale prenotazioni superiori rispe ... (lanazione.it)

Napoli, record di turisti per Pasqua: un milione di presenze in tre giorni - Napoli, record di turisti per Pasqua: un milione di presenze in tre giorni ... Il ponte del 25 aprile, che quest’anno cade di venerdì, porterà in città altre 155mila presenze, mentre tra il 30 aprile ... (webnapoli24.com)