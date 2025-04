Partinico abusa di una bambina e filma le violenze | fermato un 46enne amico di famiglia

abusato sessualmente di una bambina, ricavandone anche video pornografici : se confermata, è un’orrenda storia di violenza quella venuta alla luce dalle indagini dei carabinieri di Partinico, nel Palermitano, che hanno fermato un 46enne . L’indagine, coordinata dal Dipartimento violenza di genere e tutela vittime vulnerabili della procura di Palermo, era stata avviata nel novembre del. Feedpress.me - Partinico, abusa di una bambina e filma le violenze: fermato un 46enne amico di famiglia Leggi su Feedpress.me Avrebbeto sessualmente di una, ricavandone anche video pornografici : se confermata, è un’orrenda storia di violenza quella venuta alla luce dalle indagini dei carabinieri di, nel Palermitano, che hannoun. L’indagine, coordinata dal Dipartimento violenza di genere e tutela vittime vulnerabili della procura di Palermo, era stata avviata nel novembre del.

