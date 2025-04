Parthenope | ecco perché la fantastica edizione 4K UHD è un' uscita storica per Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino è approdato in homevideo con una bellissima edizione 4K UHD a due dischi. Ed è la prima volta nel massimo formato video per il regista napoletano. È certamente difficile e comunque molto raro per un film italiano avere l'onore dell'approdo in homevideo in un'edizione 4K UHD. Un regista top come Paolo Sorrentino, del resto, non aveva nemmeno mai avuto questo piacere, nonostante un premio Oscar e tanti film di successo divenuti cult. ecco perché il prodotto Eagle Pictures in uscita rappresenta davvero un evento speciale, quasi storico: Parthenope in 4K UHD infatti non solo segna il ritorno in homevideo del regista napoletano (È stata la mano di Dio rimane un'esclusiva Netflix e non è mai uscita su supporto fisico), ma anche la sua prima volta nel .

