Anteprima24.it - Parrocchia del Centro Direzionale ce l’ha col Comune: “Danni da infiltrazioni”

Tempo di lettura: 3 minutiLamentada“per migliaia di euro”, due sale ed un deposito inagibili in. Don Diego De Rosa è il parroco della Chiesa di San Carlo Borromeo del, l’inconfondibile edificio a pianta triangolare. E stando a lui, i guai sarebbero cominciati con i lavori della stazione metro. Quella appena inaugurata. “Hanno rimosso il pavimento del piazzale davanti alla chiesa – afferma -, fino ad allora non scorreva. E sono iniziatecopiosissime, anche se hanno rimesso il pavimento nuovo”. Racconta don Diego che insi trema, quando viene a piovere. “Lecontinuano – spiega -, malgrado i lavori siano finiti e la stazione sia aperta”.Isono accertati. Ma non esistono, al momento, perizie attestanti la loro origine.