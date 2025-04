Parità di genere MIM avvia piano di formazione e monitoraggio con Indire

Ilaria Sula e Sara Campanella vittime, ancora una volta, di ragazzi incapaci di gestire un rifiuto. Serve una grande mobilitazione delle coscienze per educare al rispetto verso le donne. La scuola è impegnata a fare la sua parte. Abbiamo previsto per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, l'educazione al rispetto e a relazioni corrette come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina. Ora è necessario che le scuole si attivino e siano nel contempo messe nelle condizioni di realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare con Indire un piano strategico di supporto". Così ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della presentazione del Progetto per le scuole elaborato da Indire su incarico del Ministero.

