Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2025: arriva il forfait per Elisa Longo Borghini. La data del possibile rientro

Nella giornata di ieriè stata dimessa dall’ospedale di Gent dopo la brutta caduta di domenica scorsa al Giro delle Fiandre. La campionessa italiana, costretta al ritiro a causa dell’incidente avvenuto nella prima parte della classica belga, era stata inizialmente trasportata all’ospedale di Oudenaarde per i primi accertamenti medici, che avevano evidenziato una commozione cerebrale.si era trasferita poi a Gent restando in osservazione per 24 ore, prima di lasciare la clinica ieri pomeriggio nel momento in cui i medici hanno ritenuto che le sue condizioni fossero ormai stabili. La stella della UAE Team ADQ dovrà comunque affrontare alcuni giorni di riposo in attesa di poter tornare a casa in Italia.La 33enne azzurra sarà costretta a fermarsi per una settimana, per poi tornare ad allenarsi in maniera graduale.