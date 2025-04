Parigi-Roubaix 2025 la Visma-Lease a Bike si fida di Van Aert | È la sua gara ideale

2025 - Quasi una settimana fa, in occasione della Dwars door Vlaanderen 2025, si consumava il 'suicidio sportivo' della Visma-Lease a Bike, tradita da una tattica sbagliata dell'ammiraglia e dalle gambe non brillantissime di Wout Van Aert, che al successivo Giro delle Fiandre 2025 sarebbe arrivato quarto, mostrando una condizione fisica in netta crescita. Tutto ciò è stato confermato dai piani altissimi della squadra olandese, che si avvicina speranzosa alla Parigi-Roubaix 2025 in programma domenica 13 aprile. Le dichiarazioni di Heijboer Il portavoce del messaggio, ai microfoni di WielerFlits, è stato Mathieu Heijboer, direttore delle prestazioni della Visma-Lease a Bike. "Sembrava che nel finale Wout stesse andando sempre meglio ed è un aspetto sul quale abbiamo lavorato tanto nei mesi scorsi: è bello constatare che il nostro lavoro sta portando i suoi frutti. Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, la Visma-Lease a Bike si fida di Van Aert: "È la sua gara ideale" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 8 aprile- Quasi una settimana fa, in occasione della Dwars door Vlaanderen, si consumava il 'suicidio sportivo' della, tradita da una tattica sbagliata dell'ammiraglia e dalle gambe non brillantissime di Wout Van, che al successivo Giro delle Fiandresarebbe arrivato quarto, mostrando una condizione fisica in netta crescita. Tutto ciò è stato confermato dai piani altissimi della squadra olandese, che si avvicina speranzosa allain programma domenica 13 aprile. Le dichiarazioni di Heijboer Il portavoce del messaggio, ai microfoni di WielerFlits, è stato Mathieu Heijboer, direttore delle prestazioni della. "Sembrava che nel finale Wout stesse andando sempre meglio ed è un aspetto sul quale abbiamo lavorato tanto nei mesi scorsi: è bello constatare che il nostro lavoro sta portando i suoi frutti.

Parigi-Roubaix 2025, la Visma-Lease a Bike si fida di Van Aert: "È la sua gara ideale". Visma|Lease a Bike, grandi ambizioni per Wout Van Aert in vista della Roubaix: "Sta crescendo ed è la classica più adatta a lui". Parigi-Roubaix, la Visma-Lease a Bike lancia Wout van Aert: "Siamo fiduciosi sulle sue chance". VISMA LEASE A BIKE. «BENE IERI ALLA RONDE, DOMENICA A ROUBAIX SARA' LA GARA DI VAN AERT». Visma|Lease a Bike, grandi ambizioni per Wout Van Aert in vista della Roubaix: “Sta crescendo ed è la classica più adatta a lui”. Alberto Contador contrario a Pogacar alla Parigi-Roubaix nel 2025. Ne parlano su altre fonti

Parigi-Roubaix 2025, la Visma-Lease a Bike si fida di Van Aert: "È la sua gara ideale" - A parlare è il direttore delle prestazioni Heijboer: "Al Giro delle Fiandre soffre sempre, ma abbiamo fiducia che prima di domenica prossima possa ancora crescere" ... (msn.com)

Visma|Lease a Bike, grandi ambizioni per Wout Van Aert in vista della Roubaix: “Sta crescendo ed è la classica più adatta a lui” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

VISMA LEASE A BIKE. «BENE IERI ALLA RONDE, DOMENICA A ROUBAIX SARA' LA GARA DI VAN AERT» - Cominciò gregario, finì capitano. Cominciò aiutante, finì vincente. Cominciò maglia grigia, finì maglia rosa. Cominciò Vasco Bergamaschi, finì Singapore. Vincitore del Giro d’Italia del 1935. E a 90 ... (tuttobiciweb.it)