Parigi e Berlino sabotano le trattative con Trump

La crisi finanziaria innescata dalla decisione di Donald Trump di imporre dazi sulle merci in arrivo negli Stati Uniti sta mettendo in luce ciò che da tempo sosteniamo sulle pagine della Verità. Ovvero che l'Europa è un prodotto nato in laboratorio, entità virtuale e fragile non assolutamente in grado di confrontarsi con la realtà.

8 Aprile 2025: Borse terrorizzate dai dazi, Musk si smarca, il Papa scalpita.

