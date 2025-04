Thesocialpost.it - Parente mai vista lascia grossa eredità, per marito e moglie si trasforma in un incubo: “Abbiamo sperato non fosse mai avvenuto”

Leggi su Thesocialpost.it

Quella che sembrava una fortunata coincidenza si èta in unper Alex e Tom Renny, una coppia del Regno Unito che, dopo aver ricevuto una cospicuada unamai conosciuta di persona, si è trovata coinvolta in una lunga e stressante battaglia legale.Tutto ha avuto inizio con la morte della secondadel nonno di Tom, che nel suo testamento aveva deciso dire 200.000 sterline alla coppia, parte di un patrimonio complessivo da 4,2 milioni. “Non l’avevo mai incontrata, quindi è stata una sorpresa enorme”, ha spiegato Tom. “Non ci aspettavamo di ricevere nulla in, e siamo stati davvero grati di aver ricevuto una cifra che ci ha cambiato la vita”.La coppia ha quindi scelto di vendere la propria abitazione e investire i fondi ereditati, insieme al ricavato della vendita, per acquistare e ristrutturare una casa più grande.