Parco Talon il polmone verde alle porte della città

Casalecchio (Bologna), 8 aprile 2025 – Unnel cuore di tutti i bolognesi, ma anche un’opera paesaggistica e urbanistica che dal XVII secolo è arrivata fino ai nostri giorni mondo il territorio e la storianostra comunità. È ilChiusa di Casalecchio, che tutti conoscono meglio come (e chiamano familiarmente). Adagiato sulla parte destra orogafica del fiume Reno, ‘protetto’ dalla chiesa di San Martino al suo ingresso e, più in alto, dalla Basilica di San Luca, ilaffonda le radici nel passato, ma guarda anche al futuro, come testimoniano i fondi del Pnrr che il Comune di Casalecchio ha ottenuto per il restauro e la valorizzazione dell’area. La sua storia è diventata, poco tempo fa, oggetto di un prezioso volume a firma di Maria Luisa Boriani e Barbara Negroni (edito da Neos) e, oggi, è protagonista del nostro podcast, ’il Resto di Bologna’ disponibile sul nostro sito Internet e sulle principali piattaforme come Spotify, Google e Apple podcast.