Quotidiano.net - Parchi urbani di Agos, dove tutto si muove

Presentate nella sededi Milano, Green Life 280, le novità di– il progetto di riqualificazione urbana nato quattro anni fa – che risponde alle esigenze della comunità e dei territori, intervenendo su quattro dimensioni chiave quali Sport, Arte, Green e Smart. Ed è proprio lo sport la dimensione protagonista dell’iniziativa per questo 2025 che, attraverso la rigenerazione di spazi già esistenti o l’introduzione di nuove strutture, favorisce la diffusione della pratica sportiva nelle aree pubbliche delle città come fattore non solo di salute, ma anche di benessere e socialità. L’iniziativa si inserisce nella strategia di sostenibilità di, la quale pone al centro di tutte le attività di business la creazione di valore condiviso attraverso un modello innovativo. Una sfida da subito ambiziosa rivelatasi vincente, che ha continuato ad evolversi nel tempo, sempre nel segno dell’ascolto dei territori e della creazione di un impatto di lunga durata.