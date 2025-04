Papilloma Virus in Capitanata | in 69 si vaccinano per ridurre il rischio del cancro e delle malattie collegate

Sessantanove vaccinazioni negli ambulatori e 350 studenti coinvolti nel focus informativo sul Papilloma Virus Umano: sono i numeri registrati da Asl a conclusione dell'Open Day del 7 aprile scorso contro Hpv. L'iniziativa, organizzata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in occasione della.

Papilloma Virus in Capitanata: in 69 si vaccinano per ridurre il rischio del cancro e delle malattie collegate. Giornata mondiale contro il cancro: oltre 1.126 prestazioni durante gli open day di Capitanata.

