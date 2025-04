Papa riprende gradualmente gli incontri

Papa sta riprendendo "gradualmente" gli incontri e ieri ha visto il Segretario di Stato card. Parolin. Così la Sala stampa vaticana che aggiunge:Francesco lavora,è in contatto con la Curia e tutti i giorni concelebra messa. Le sue condizioni di salute restano stazionarie, con "lievi miglioramenti" per "voce e mobilità". "L'infezione ai polmoni c'è ancora", ma "in lieve riduzione".Proseguono cure e convalescenza. Sulla presenza agli eventi pasquali si valuterà "momento per momento". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.39 Ilstando "" glie ieri ha visto il Segretario di Stato card. Parolin. Così la Sala stampa vaticana che aggiunge:Francesco lavora,è in contatto con la Curia e tutti i giorni concelebra messa. Le sue condizioni di salute restano stazionarie, con "lievi miglioramenti" per "voce e mobilità". "L'infezione ai polmoni c'è ancora", ma "in lieve riduzione".Proseguono cure e convalescenza. Sulla presenza agli eventi pasquali si valuterà "momento per momento".

Papa, situazione stazionaria, ma riprende gradualmente gli incontri: ieri ha visto Parolin. Il 31 maggio riaprono i punti nascita di Cavalese e Cles.

