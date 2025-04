Papa Francesco la Santa Sede | Situazione stabile ieri ha visto Parolin

Situazione medica di Papa Francesco resta stazionaria con lievi miglioramenti sia per quanto riguarda la parte motoria che respiratoria. Come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede “il pontefice continua la terapia e la fisioterapia, riceve documentazioni dai Dicasteri e ha ripreso gradualmente alcuni incontri. ieri ha visto il cardinale, Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin“.“Anche per l’ossigenazione – fa sapere ancora il Vaticano – si conferma un quadro stabile con alti flussi al bisogno la notte. Nessuna novità sulle analisi”. La convalescenza del Santo Padre continua. La sorpresa dell’uscita a Piazza San Pietro domenica in occasione del Giubileo degli Ammalati “è stato un segno voluto da Bergoglio con consulto dei medici”. “L’infezione ai polmoni c’è ancora“, precisa la Santa Sede. Lapresse.it - Papa Francesco, la Santa Sede: “Situazione stabile, ieri ha visto Parolin” Leggi su Lapresse.it Lamedica diresta stazionaria con lievi miglioramenti sia per quanto riguarda la parte motoria che respiratoria. Come reso noto dalla sala stampa della“il pontefice continua la terapia e la fisioterapia, riceve documentazioni dai Dicasteri e ha ripreso gradualmente alcuni incontri.hail cardinale, Segretario di Stato, cardinale Pietro“.“Anche per l’ossigenazione – fa sapere ancora il Vaticano – si conferma un quadrocon alti flussi al bisogno la notte. Nessuna novità sulle analisi”. La convalescenza del Santo Padre continua. La sorpresa dell’uscita a Piazza San Pietro domenica in occasione del Giubileo degli Ammalati “è stato un segno voluto da Bergoglio con consulto dei medici”. “L’infezione ai polmoni c’è ancora“, precisa la

