Papa Francesco infezione ancora presente Ieri ha visto card Parolin

Ilprosegue la convalescenza con l’polmonareanche se in condizione attenuata. Lo riferisce la sala stampa vaticana sottolineando che “ilè di buon umore”.La situazione medica delresta “stazionaria” con i miglioramenti registrati anche nei giorni scorsi per quanto riguarda “la voce e la mobilita'”. Per l’ossigenazione i medici utilizzano gli alti flussi concentrati nelle ore notturne e al bisogno. Il Pontefice prosegue con la terapia farmacologica e con le fisioterapie respiratoria e motoria, durante “una buona parte della mattinata” e continua a lavorare. Tutti i giorni concelebra messa. Ildurante la convalescenza, continua a lavorare, riferisce sempre la Sala Stampa vaticana. “E’ in contatto con i dicasteri e riceve la documentazione” e riprende inoltre alcuni incontri.