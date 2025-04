Papa Francesco ancora convalescente | L’infezione ai polmoni è ancora presente

L’infezione ai polmoni è ancora presente”. A confermarlo è la sala stampa vaticana, che torna a informare sulle condizioni di Papa Francesco, convalescente a Casa Santa Marta dopo il recente ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Un aggiornamento che, pur nella sua sobrietà, lascia trasparire più ombre che certezze.Il pontefice, che ha sorpreso i fedeli domenica scorsa con una breve apparizione a Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo degli Ammalati, ha compiuto quel gesto dopo averlo concordato con i medici. Un segno, certo, ma anche una forzatura simbolica: il Papa voleva esserci, nonostante tutto. E proprio quel “nonostante tutto” è oggi il nodo irrisolto. Thesocialpost.it - Papa Francesco ancora convalescente: “L’infezione ai polmoni è ancora presente” Leggi su Thesocialpost.it La salute del pontefice preoccupa. La Santa Sede prova a rassicurare, ma l’orizzonte resta incertoCittà del Vaticano – “ai”. A confermarlo è la sala stampa vaticana, che torna a informare sulle condizioni dia Casa Santa Marta dopo il recente ricovero al Policlinico Gemelli per unate bilaterale. Un aggiornamento che, pur nella sua sobrietà, lascia trasparire più ombre che certezze.Il pontefice, che ha sorpreso i fedeli domenica scorsa con una breve apparizione a Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo degli Ammalati, ha compiuto quel gesto dopo averlo concordato con i medici. Un segno, certo, ma anche una forzatura simbolica: ilvoleva esserci, nonostante tutto. E proprio quel “nonostante tutto” è oggi il nodo irrisolto.

Papa Francesco, Vaticano: "Convalescenza continua, infezione ancora presente in lieve riduzione". Papa Francesco, il professor Alfieri: «Non è più un malato, ma un convalescente. E non ha nascosto le sue frag. Papa Francesco, Santa Sede: "La convalescenza continua, l'infezione è ancora presente". Papa Francesco, prosegue la convalescenza come prescritto dai medici. Papa Francesco prosegue la convalescenza: ieri ha incontrato il Cardinale Segretario di Stato. Papa Francesco, Vaticano: "Convalescenza continua, infezione ancora presente in lieve riduzione". Ne parlano su altre fonti

Riposo, esercizi, gelato: il ritorno alla normalità del Papa convalescente - Casa Santa Marta è stata attrezzata per l’occasione. Francesco non ha smesso di lavorare e c’è chi spera che torni a farsi vedere dopo l’uscita in piazza San ... (repubblica.it)

Papa Francesco, Vaticano: "Convalescenza continua, infezione ancora presente in lieve riduzione" - Gli ultimi aggiornamenti della Sala stampa vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice ... (msn.com)

Papa Francesco, la Sala stampa vaticana: "Infezione ancora presente ma in lieve riduzione" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Francesco, la Sala stampa vaticana: 'Infezione ancora presente ma in lieve riduzione' ... (tg24.sky.it)