Papa convalescenza tra riposo e lavoro Incontro con Parolin

Papa Francesco, convalescente da oltre due settimane a Casa Santa Marta. Il Pontefice è di "umore buono", prosegue terapia e fisioterapie e svolge attività lavorativa con lo scambio di telefonate e documenti coi Dicasteri. Ieri l'udienza al segretario di Stato, il card. Parolin.Servizio di Cristiana Caricato Papa, convalescenza tra riposo e lavoro. Incontro con Parolin TG2000. Tv2000.it - Papa, convalescenza tra riposo e lavoro. Incontro con Parolin Leggi su Tv2000.it L'infezione resta ma in lieve riduzione. Nuovi aggiornamenti della Sala Stampa vaticana sulle condizioni diFrancesco, convalescente da oltre due settimane a Casa Santa Marta. Il Pontefice è di "umore buono", prosegue terapia e fisioterapie e svolge attività lavorativa con lo scambio di telefonate e documenti coi Dicasteri. Ieri l'udienza al segretario di Stato, il card..Servizio di Cristiana Caricato

