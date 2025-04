Sport.quotidiano.net - Paolo Maldini e Superpippo Inzaghi: Lezioni di Successo tra Delusioni e Vittorie

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Tutti credete che sia un vincente nato? Sbagliate. Sono più i trofei persi dei titoli che ho conquistato". A pronunciare queste parole è stato, mica uno a caso: una delle leggende viventi del calcio tricolore non conta i successi, ma tiene a mente le cadute. Il motivo è molto semplice: a fare la differenza tra una carriera ricca di soddisfazioni e una da "onesto" mestierante del pallone la fanno gli stimoli. E questi ultimi possono essere scovati proprio nelle: ogni schiaffo ricevuto, nel percorso dima anche in quello di– che con la bandiera del Milan ha condiviso una fetta molto ampia del suo percorso – ha funzionato da carburante per il motore. Il tecnico del Pisa lo ha sottolineato anche dopo la vittoria con il Cosenza: "8 punti di vantaggio a sette turni dalla fine non sono nulla: può succedere ancora di tutto".