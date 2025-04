Paolo Cevoli porta a teatro il viaggio di chi fugge dalla guerra per raggiungere un futuro migliore

Dopo i successi delle precedenti stagioni, sabato torna al teatro Nuovo il noto comico romagnolo Paolo Cevoli che nel suo nuovo monologo 'Figli di Troia' racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato da sempre la storia.

