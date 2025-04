Mistermovie.it - Paolo Bonolis voleva Stefano De Martino ad “Avanti un Altro”: la rivelazione di Sonia Bruganelli

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo della televisione è fatto anche di occasioni che si sfiorano. Una di queste riguardaDee il possibile passaggio al timone diun. A svelare il dietro le quinte è, che in un’intervista riportata da Biccy ha raccontato un aneddoto poco noto, ma significativo.Un’ipotesi sfumata tra stima e tempismoSecondoaveva manifestato l’intenzione di affidare il celebre programma di Canale 5 proprio a De, considerandolo un possibile successore. I due si sarebbero incontrati, ma il progetto non si è concretizzato per una questione di tempistiche:era già in trattativa con la Rai per “Affari Tuoi”, il popolare format dei “pacchi”.Le parole diha parlato apertamente della stima reciproca tra i due conduttori, lasciando intendere cheha intravisto in Delo spirito giusto per quel tipo di conduzione.