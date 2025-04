Paolo Bonolis Sbarca a Tu Si Que Vales | La Decisione di Maria De Filippi!

Maria De Filippi avrebbe messo a segno un colpo grosso per la nuova edizione. Ecco che cosa sta succedendo!Negli ultimi giorni, Paolo Bonolis ha fatto parlare di sé per un doppio ritorno: uno atteso, l'altro decisamente inaspettato. Mentre conferma il revival di "Il senso della vita", ha lasciato trapelare un possibile sodalizio televisivo con Maria De Filippi, senza però entrare nei dettagli. Ma c'è chi scommette che il dado sia già tratto.Secondo alcune fonti ben informate, Bonolis potrebbe sedersi tra i giudici della nuova edizione di "Tu sì que Vales". Un ruolo che, se tutto venisse confermato, lo vedrebbe sostituire un volto storico del programma: Gerry Scotti. L'indiscrezione è stata lanciata da 'Hit', un ex giornalista di TvBlog, che nella sua newsletter ha parlato di un accordo già siglato dietro le quinte.

