Oasport.it - Paolo Bertolucci parla chiaro: “Sinner metterà tutti a tacere”

Janniksarà costretto a rimanere lontano dai tornei del massimo circuito internazionale ancora per qualche settimana. Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà esattamente il termine della sua sospensione per la vicenda “Clostebol”, chiudendo di fatto un caso che tanto ha fatto discutere. Nonostante il periodo di assenza del tennista nostrano, i suoi rivali diretti per il primato della classifica mondiale non ne hanno saputo approfittare allo stato attuale delle cose.Il riferimento è al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico si è già giocato le proprie chance di scavalcare Jannik prima del suo rientro negli Internazionali d’Italia, considerando quanto fatto da Carlitos nel Sunshine Double. Per Zverev, invece, c’è ancora una piccolissima speranza dettata dal fatto che debba vincere praticamentei tornei a cui prenderà parte prima di Roma.