Paolo Benvegnù ad Arezzo concerto omaggio con Meta Pelù Irene Grandi Dente

Paolo Benvegnù è il concerto inaugurale dell’edizione 2025 del MEN/GO Music Fest, festival aretino, con tanti ospiti, da Ermal Meta a Piero PelùUn nuovo importante annuncio per la line up di MEN/GO Music Fest, festival aretino che nel 2025 giunge alla sua 21esima edizione. A inaugurare la kermesse una serata speciale, in ricordo di Paolo Benvegnù, dal titolo Sfioramoci. La direzione artistica e l’organizzazione della serata sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei Benvegnù, con il supporto di Woodworm. Una grande festa per Paolo, per omaggiarne il ricordo, per sostenere la sua famiglia. Il ricavato dell’evento inaugurale di Men/Go Music Fest Sfioriamoci – una serata per Paolo Benvegnù sarà devoluto a scopo benefico. I biglietti sono disponibili. .com - Paolo Benvegnù, ad Arezzo concerto omaggio con Meta, Pelù, Irene Grandi, Dente Leggi su .com Sfioriamoci – una serata perè ilinaugurale dell’edizione 2025 del MEN/GO Music Fest, festival aretino, con tanti ospiti, da Ermala PieroUn nuovo importante annuncio per la line up di MEN/GO Music Fest, festival aretino che nel 2025 giunge alla sua 21esima edizione. A inaugurare la kermesse una serata speciale, in ricordo di, dal titolo Sfioramoci. La direzione artistica e l’organizzazione della serata sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei, con il supporto di Woodworm. Una grande festa per, per omaggiarne il ricordo, per sostenere la sua famiglia. Il ricavato dell’evento inaugurale di Men/Go Music Fest Sfioriamoci – una serata persarà devoluto a scopo benefico. I biglietti sono disponibili.

Il Men/Go Music Fest ad Arezzo si apre con un prezioso omaggio a Paolo Benvegnù: attesi tanti ospiti molto importanti. Men/Go Music Fest annuncia una serata dedica alla memoria di Paolo Benvegnù. La morte di Paolo Benvegnù, il dolore di Arezzo e di Officine della Cultura: “I nostri cuori spezzati”. Addio a Paolo Benvegnù: band aretina, Arezzo Wave, Men/Go Music Fest, a Monte San Savino il live con Irene Grandi. Ci lascia Paolo Benvegnù. L'ultimo saluto a Paolo Benvegnù. Ne parlano su altre fonti

Sfioriamoci, una serata per Paolo Benvegnù - È in calendario per l'8 luglio la serata speciale, in ricordo di Paolo Benvegnù, dal titolo Sfioriamoci. L'evento è inserito nel calendario del Mengo Music Feste. Sul palco tanti musicisti, artisti e ... (arezzonotizie.it)

“Sfioriamoci”, al “Men/Go” una serata-omaggio a Paolo Benvegnù - Il "Men/Go Music Fest 2025" si aprirà con "Sfioriamoci", una serata speciale ricca di ospiti per omaggiare e ricordare Paolo Benvegnù. (spettakolo.it)

Men/Go Music Fest annuncia una serata dedica alla memoria di Paolo Benvegnù - Nella serata inaugurale del festival, che si terrà dall'8 al 13 luglio, un omaggio al cantautore a cui parteciparanno la sua band, Piero Pelù, Giovanni Truppi, Denti e molti altri ... (rollingstone.it)