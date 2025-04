Nerdpool.it - Panini Comics – Arriva il numero 100 del mensile “Paperinik” con un’imperdibile cover variant realizzata da Andrea Freccero

il100 di! Uno dei mensili più amati di sempre (edito da) taglia un traguardo molto importante e, per l’occasione, festeggia con una selezione di super-storie imperdibili. Protagonista indiscusso, naturalmente, il celebre Papero Mascherato che, dal 1969, aleggia nei cieli di Paperopoli sulla sua 313-X. Unda collezione davvero speciale, disponibile in edicola, fumetteria e su.it in una doppia versione “leggendaria”: per festeggiare in grande stile, la splendida copertina in versione regular di100 –da Ivan Bigarella, firma della collana, e colorata da Luca Merli – sarà affiancata da una preziosa, a tiratura limitata, disegnata dae colorata daCagol. E se l’eroe piumato, raffigurato sullo sfondo di una suggestiva luna piena, può contare suisi gadget inventati da Archimede, l’illustrazione inedita dei due autori può vantare pregiati arricchimenti grafici come sbalzi, inserti metal e uno speciale effetto sabbioso al tatto.