Internews24.com - Palmeri è durissimo: «Inzaghi? E’ assurdo che ogni volta si faccia una questione esistenziale sui suoi errori. Ed è anche umiliante un’altra cosa…»

di Redazione, il giornalista ha parlato dell’Inter in vista della partita di stasera contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions LeagueL’Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco stasera nella prima partita degli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista Tancrediha condiviso in diretta su Sportitalia alcune riflessioni sull’impatto di questa partita per la squadra nerazzurra, evidenziando l’importanza di questo match e ritornando sul pareggio a Parma. Ecco le sue parole.LE PAROLE DI– «Finire a zero titoli? Sarebbe una delusione, ovvio. Ma c’è una differenza netta tra delusione e fallimento. L’Inter è all’altezza degli impegni, voleva essere lì e poi nello sport ci può stare che qualcuno sia più bravo. E’chesiunasuglidi