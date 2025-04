.com - Pallanuoto femminile A2 / Grande partita del Team Marche contro la prima in classifica

Parma passa con difficoltà – 13-19 – dopo una gara ‘maschia’ al limite delle rigide regole che la disciplina imponeMOIE, 8 aprile 2025 – Al Palablù di Moie, circondate da una folla di sostenitori, le ragazze delladi Moie hanno incontrato lo Sport Center Parma, che, con questa vittoria, si trova per un punto in più,in.Solo chi era presente al match può capire il clima ditensione che si è vissuto ieri, in unagiocata condurezza e sempre al limite delle seppur rigide regole di un gioco che è comunque di contatto.Per capire basta leggere la distinta. A finela squadra del Parma contava 5 giocatrici fuori dal gioco per 3 falli, una giocatrice con cartellino rosso per brutalità, che quindi subirà una squalifica dal giudice sportivo per le prossime gare e altre 3 con 2 falli personali: hanno giocato sempre con le mani addosso, un gioco fisico pesante e non corretto, che in uno sport di contatto in acqua è difficile da gestire.