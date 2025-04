Oasport.it - Pallamano Femminile, Alfredo Rodriguez: “Per l’Italia è una grande opportunità, vogliamo competere con la Romania”

All’inizio dei Playoff di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 manca sempre di meno. Italia estanno avvicinandosi sempre di più al faccia a faccia che le metterà di fronte per un posto al prossimo torneo iridato.Prima l’andata a Chieti, mercoledì 9 aprile alle ore 18.00, poi il ritorno a Bistri?a, domenica 13 aprile sempre alle 18.00.Le azzurre sono cariche, come testimoniato dalle parole del DTal sito federale: “Per noi è unapoterci misurare con una squadra top a livello europeo, perché soprattutto le giovani giocatrici che formano buona parte della squadra, hanno necessità di crescere sia a livello di allenamento che, soprattutto, nell’esperienza competitiva derivante da impegni come questo”.Poi ha aggiunto: “La nostra preparazione si focalizzerà su due aspetti: da un lato proseguire nel progetto tecnico-tattico già delineato a ottobre, dall’altro, consapevoli di affrontare unasquadra come la, cercare di ragionare per micro-obiettivi sia individuali che collettivi.