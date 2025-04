.com - Pallamano A Gold / Un altro scontro diretto per la Macagi Cingoli: arriva al PalaQuaresima il Pressano

Domani sul “Balcone delle Marche” locontro la squadra appena superata in classifica. Strappini: “Vogliamo proseguire la striscia vincente più lunga di sempre”, 8 aprile 2025 – La Serie Adiaccoglie il suo secondo turno infrasettimanale stagionale alla 22^ giornata e laaffronta unimportantissimo. Al, infatti,il, nel match in programma domani mercoledì 9 aprile alle ore 19.00. I ragazzi di Palazzi hanno appena superato in classifica proprio gli avversari di giornata e vogliono allungare ancora per proseguire la striscia vincente ora ferma a 4 vittorie consecutive e raccogliere importanti punti salvezza. Il match di andata Nella sfida di andata, che si è giocata il 30 ottobre 2024 e anche allora valeva come turno infrasettimanale,vinse 32-29.