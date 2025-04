Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle domani derby infrasettimanale contro il Camerano

Chiaravalle, 8 aprile 2025 – Voltata la pagina Brixen, particolarmente amara, restano cinque capitoli da raccontare in Serie A Gold. La Publiesse si prepara a vivere quello più importante e sentito. Turno infrasettimanale in arrivo: domani mercoledì 9 aprile, al PalaSport di Chiaravalle, c'è il derby. Ecco il Camerano, alla ricerca di punti salvezza. Appuntamento, imperdibile, alle ore 18,00.Valerio Sampaolo, portiere biancoblu, scalda l'ambiente: "La partita sarà importantissima per la classifica di entrambe le squadre. Aggiungiamoci che si tratta di un derby e tocca a noi giocarlo in casa. Faremo il possibile e anche l'impossibile per vincere. Siamo cresciuti molto rispetto al girone di andata, stiamo facendo bene ma servono i punti.

