Pallacanestro Reggiana | Vittoria Cruciale contro Olimpia Milano per i Playoff

Superare i campioni d'Italia lascia sempre una soddisfazione particolare, ma la Vittoria ottenuta dalla Pallacanestro Reggiana contro l'Olimpia Milano ha anche un peso specifico enorme in termini di classifica. I Playoff, adesso, sono davvero lì ad un passo. C'è solo da stringere. Chi è scaramantico è giusto che faccia gli scongiuri del caso, ma questa è la realtà inequivocabile che si staglia all'orizzonte. Le contemporanee sconfitte di Tortona (con Trapani) e Venezia (con Brescia) hanno dato un ulteriore mano ad aumentare l'ottimismo, perché adesso sia i piemontesi che i veneti restano dietro di due lunghezze (Reggio è a quota 30, loro a 28). In una giornata in cui invece era da mettere in preventivo di poter anche perdere un po' di terreno si tratta di un 'colpaccio' di proporzioni enormi.

