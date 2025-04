Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Correggio vince contro AICS Forlì con tripla decisiva di Saccone

Leggi su Sport.quotidiano.net

FORLI’ 8687FORLI’: Gardini 22, Gasperini 12, Spinsi 7, Adamo 5, Zammarchi, Righi, Corzani 4, Pinza 20, Bessan 6, Ravaioli 10. All. Di Lorenzo.: Messori 9, Manicardi 26,23, Pietri 1, Moscardini, Mariani 2, Iannelli 3, Palladino, Serli 12, Pini 11, Iori ne. All. Boci. Arbitri: Ragazzi e Carpanelli di Bologna. Parziali: 23-23, 41-48, 65-64. Unadi Dario(foto) nel finale regala la terza vittoria di fila alla(6), che espugna(6) al termine di un match in altalena, aggancia i rivali in classifica e mantiene, soprattutto, 2 lunghezze di vantaggio sull’ultima piazza nella Poule Salvezza. Avanti di 7 lunghezze all’intervallo, la squadra di Bosi si fa riprendere nella ripresa, ma trova lo sprint decisivo e conquista 2 punti vitali.