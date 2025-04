Zon.it - Palinuro, cade dalla scala mentre tenta di salire sul tetto: grave un 70enne

, attimi di paura nel pomeriggio di ieri nella frazione del comune di Centola, dove un uomo di 70 anni è precipitato da unacercava di raggiungere ildella propria abitazione, presumibilmente per effettuare dei lavori di manutenzione.L’anziano, in seguito alla rovinosa caduta, ha riportato gravi ferite a causa del violento impatto con il suolo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che – valutata la gravità delle condizioni – hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sapri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.