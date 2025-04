Palestra delle De Amicis fine lavori mai Tombolini duro | L' impresa non si applica il cantiere è penoso

Palestra delle Scuole De Amicis di corso Amendola. Come non bastasse l’incredibile ritardo sin qui accumulato si continua a procedere al ralenti e il termine della sua ricostruzione è al momento previsto per settembre 2025. La Palestra in realtà era stata terminata a primavera del. Anconatoday.it - Palestra delle De Amicis, fine lavori mai. Tombolini duro: «L'impresa non si applica, il cantiere è penoso» Leggi su Anconatoday.it ANCONA – NuovaScuole Dedi corso Amendola. Come non bastasse l’incredibile ritardo sin qui accumulato si continua a procedere al ralenti e il termine della sua ricostruzione è al momento previsto per settembre 2025. Lain realtà era stata terminata a primavera del.

Palestra delle De Amicis, i lavori sono un'odissea. Tombolini ironico: «Purtroppo non abbiamo la pistola». Montecatini, slitta la riapertura della palestra De Amicis: il "giallo" delle infiltrazioni dopo 390mila euro di lavori. Latina, scuola De Amicis: parte il progetto di riqualificazione. Un incontro su palestra e scuola media. Palestra De Amicis di Melzo: appalto revocato, quando finirà l'opera?. Scuola De Amicis: lavori in dirittura d’arrivo. Ne parlano su altre fonti

Melzo, lavori senza fine in palestra “Cacciata” l’impresa inadempiente - sino a fine anno, a svolgere attività fisica e allenamenti in sedi alternative. Il sopralluogo sul cantiere della palestra a ridosso delle medie di via De Amicis era stato chiesto ormai due mesi ... (msn.com)

De Amicis: «Bocciato il progetto». Adesso la parola passa alla città - Cantù Il sindaco in consiglio ha annunciato la convocazione a maggio dell’assemblea pubblica. «La proposta dei privati ha ricevuto parere negativo dai tecnici dell’Ufficio Urbanistica» Dopo lunghi mes ... (laprovinciadicomo.it)