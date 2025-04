Dayitalianews.com - Palermo, bimba abusata dall’amico di famiglia: 46enne filmava tutto di nascosto

I militari dell’Arma di Partinico, coordinati dal reparto specializzato della Procura diche si occupa di violenza di genere e protezione delle vittime fragili, hanno fermato un uomo di 46 anni residente a, gravemente indiziato di abusi sessuali aggravati e produzione di materiale pedopornografico.Le indagini sono partite nel novembre 2024, grazie alla denuncia coraggiosa di una persona che ha permesso di far emergere una vicenda dai contorni estremamente gravi.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sospettato, conosciuto dalladella minore e spesso presente in casa, avrebbe sfruttato la situazione di particolare fragilità della bambina per compiere ripetuti abusi sessuali.L’uomo accusato di abusi sessuali avrebbe registrato gli atti, talvolta compiuti anche all’interno della propria abitazione, utilizzando una telecamera nascosta.