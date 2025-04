Palazzo Blu il 10 aprile nuovo incontro della rassegna Warning

aprile 2025 - Appuntamento il 10 aprile in auditorium a Palazzo Blu con il nuovo e ultimo incontro della rassegna Warning, edizione 2024/2025. Il titolo è "Il sapere di ciascuno e la Scienza di tutti", i relatori sono il professor Marco Beretta, ordinario di Storia della Scienza all'Università di Bologna e il professor Antonio Clericuzio, ordinario di Storia della Scienza e delle tecniche presso il Dipartimento di studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma Tre. Nell'attuale contesto multipolare del mondo, sta crescendo l'attenzione per la storia globale della Scienza ed in particolare per la relazione esistente tra i contributi globali e quelli locali. Da sempre l'Umanità ha avuto la curiosità di comprendere perché le cose 'funzionino' in un certo modo, con lo scopo di poter ottenere affidabili previsioni dalle proprie osservazioni.

