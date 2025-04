Ilnapolista.it - Pagelle – Noi Neres, loro Ndoye. Che ti succede, amato Lobotka?

Ledi Bologna-Napoli 1-1, a cura di Fabrizio d’EspositoSCUFFET. Al solito il Napule si ferma al primo tempo, come Cristo a Eboli, e leancora una volta sono una media sui generis tra le due frazioni di gioco. Tranne che per il giovane Scuffet, anch’egli udinese, il sorpresone della formazione iniziale. Il secondo friulano para per tutti e novanta minuti, talvolta ostenta troppa sicurezza nell’impostazione ma quella manata sulla cabeza di Holm all’ultimo secondo ha il merito di mantenere gli azzurri nella lotta per il tricolore.DI LORENZO. Quando il piede dell’Eurocapitano offende succedono cose belle, come la marcia trionfale di Zambo oppure, dieci minuti più tardi, il tiro di Scott il Rosso ribattuto dal secondo rossoblù. Nella ripresa il povero Di Lorenzo finisce per arravogliarsi, ahinoi, trae Odgaard, senza dimenticare il giallo che gli farà saltare l’Empoli – 5,5RRAHMANI.