Pagelle Danimarca-Italia 0-3 | Caruso e Giugliano illuminano Di Guglielmo e Girelli la chiudono

Ledi, con i voti alle protagoniste della sfida valida come quarta giornata del Gruppo A4 di Nations League femminile. Vittoria convincente per la formazione di Andrea Soncin, che dimostra grande voglia e capacità di condurre le operazioni, spiccando soprattutto nel secondo tempo. La partita, infatti, si apre con un palo colpito da Cantore al 6? a testimoniare il bell’avvio azzurro. L’unico pericolo corso dall’arriva a fine primo tempo, con un cross di Snerle su cui Harder non trova la deviazione: la palla passa, ma Giuliani è ottima nel non farsi sorprendere. Le reti nel secondo tempo: prima una splendida triangolazione tra, con la rete della prima, e poi il gol di Dia punire un’incertezza della difesa avversaria. Nel finale c’è spazio per la magia di, che permette alle Azzurre di operare il sorpasso al secondo posto nel girone.