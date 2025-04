Pagelle Bayern Monaco-Inter 1-2 voti e tabellino | blitz Frattesi il primo atto va a Inzaghi

Leggi su Sportface.it

Un gol dinel finale regala una clamorosa quanto meritata vittoria all’nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2024/2025. All’Allianz Arena prestazione coraggiosa dei nerazzurri, che la sbloccano con Lautaro Martinez neltempo, poi devono soffrire nel finale e sembrano essere beffati da Muller, quindi ritrovano il sorriso con il tap-in del centrocampista. La squadra di Kompany proverà a rimontare al ritorno ma intanto fa i conti con la prima sconfitta casalinga in Europa negli ultimi quattro anni. Mercoledì 16 aprile, alle ore 21, l’attesissimo match di ritorno.IL RACCONTO DEL MATCHBotta e risposta dopo il minuto dieci: prima un recupero palla di Lautaro porta al tiro Calhanoglu con la respinta provvidenziale di Kim, poi però Olise lavora bene la palla e al tredicesimo Kane da ottima posizione non riesce a dare il giusto colpo di frusta al pallone e di testa manda in bocca a Sommer.