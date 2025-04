Anteprima24.it - Paduli, un percorso didattico sul patrimonio storico: attesi tanti giovani studenti

Tempo di lettura: 3 minuti“e multimediale sul” è il titolo dell’intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31 marzo 2025, che si svolgerà anelle giornate del 9,10 e 11 aprile 2025.L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Valorizzazione siti interesseculturale comuni die Sant’Arcangelo Trimonte” finanziato dal Ministero della Cultura con le risorse del PNRR. Il progetto è stato redatto dal Comune diin qualità di soggetto attuatore e in aggregazione con il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, per un importo complessivo di € 2.080.000,00.I due Comuni hanno già in corso interventi sui centri storici, per migliorare le infrastrutture e riqualificare edifici pubblici, che diverranno parte integrante del progetto “Borghi”, ospitandone le attività.